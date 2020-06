Fluxo de atendimento para Covid-19 em Caieiras foi alterado

Inicialmente, os casos de Covid-19 eram atendidos no local que era destinado ao atendimento a adultos, mas, com a análise da demanda e para melhor acomodação dos pacientes, a pasta decidiu inverter os locais: agora os suspeitos devem procurar o atendimento para coronavírus no prédio do Pronto Socorro Infantil, que foi todo preparado para atender esse tipo de caso.

Como é o atendimento?

O munícipe que apresente sintomas compatíveis com Covid-19 passa por uma triagem e avaliação médica seguindo protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, e conforme os sintomas e estado são definidas as condutas de atendimento.

É importante ressaltar que o município de Caieiras disponibiliza para o atendimento aos pacientes a testagem para diagnóstico, no entanto, eles são oferecidos para os pacientes que apresentam os sintomas dentro de um critério estabelecido por protocolo pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Como retaguarda, existem o Hospital de Campanha no Laranjeiras e leitos de UTI nos hospitais estaduais, numa iniciativa conjunta com as cidades da região para os casos agravados.

De acordo com a Secretaria, vale destacar também que o Pronto Socorro Infantil foi adequado para receber os casos suspeitos do Novo Coronavírus, o que permitiu o isolamento desses casos de maneira a impedir a contaminação por quem não esteja infectado. Ainda segundo a Pasta, o Atendimento Infantil agora funciona no prédio do CEME (Centro Médico de Especialidades), logo abaixo do Pronto Atendimento Infantil.