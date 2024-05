Flores na culinária, sabor irresistível

Foto: Reprodução Internet

Flores comestíveis são não apenas uma adição decorativa, mas também nutritiva aos pratos. Desde as delicadas rosas até as vibrantes capuchinhas, oferecem uma variedade de sabores e nutrientes. Ricas em antioxidantes e vitaminas, como a vitamina C, elas também adicionam cor e textura às refeições.

No entanto, é essencial garantir que as flores sejam orgânicas e seguras para consumo, livres de pesticidas e produtos químicos. Ao utilizá-las na culinária, retire os estames e pistilos, usando apenas as pétalas frescas.

