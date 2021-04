Flor de sal, alternativa para a saúde

Possui ainda mais de 80 oligoelementos presentes na água do mar, que também contribuem para um bom equilíbrio do nosso organismo.

A vantagem sobre o sal refinado é óbvia, já que a flor de sal é um produto artesanal e não passa por nenhum processo de industrialização, processamento ou refinação posterior à sua recolha do mar e sem o acréscimo de aditivo químico. Além disso, não recebe nenhuma lavagem após sua colheita, evitando assim eliminar nutrientes ricos, como plancton e restos de animais marinhos que também contêm vários minerais.

É preciso lembrar, no entanto, que a flor de sal contém sódio, assim como o sal comum. Assim, ele deve ser consumido com moderação para evitar problemas de saúde como a elevação da pressão arterial e a retenção de líquidos. O sabor mais acentuado ajuda a reduzir as quantidades na hora de temperar os pratos. A recomendação diária de cloreto de sódio ou sal de cozinha é de 5g.

Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso da flor de sal para fins medicinais.