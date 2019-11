Flamengo é campeão da Libertadores

Após estar perdendo por 1 a 0, o Flamengo não desistiu e após medidas pontuais do técnico Jorge Jesus, a equipe conseguiu a virada no fim com dois gols do artilheiro Gabriel .

Neste domingo, 24, mesmo sem jogar, os cariocas também podem ser campeões brasileiros.

O Flamengo se prepara agora para disputar o Mundial de Clubes no final do ano.