Fittipaldi assina o novo Stinger GT

Um novidade alcança as vendas em nosso País. As primeiras 20 unidades a serem comercializadas no Brasil fazem parte de uma edição especial, denominada “Launch Edition by Fittipaldi”, com identificação no painel, e acompanhando uma placa especial oficializando a edição, assinada pelo próprio bicampeão mundial de Fórmula 1. Contratado pela Kia Motors Corporation para estrelar o filme de lançamento do Stinger GT nos EUA, Emerson Fittipaldi também apadrinha a chegada do sedã ao País.

Preço de lançamento

O Stinger GT chega ao mercado brasileiro custando R$ 399.990,00, com garantia de cinco anos ou 100 mil km, uma das maiores oferecidas no País. “Como esse primeiro lote, para garantia de compra, teve seu câmbio fechado para o fabricante, ainda na época do dólar a R$ 3,35, para essas primeiras vinte unidades da Launch Edition by Fittipaldi, vamos praticar preço especial de lançamento de R$ 349.990,00”, explica José Luiz Gandini.

Um legítimo GT

O Stinger GT é equipado com motor V6, de 3.3 litros, biturbo, com 370 cv de potência. O carro possui nova transmissão automática sequencial de 8 velocidades, controle de torque vetorial AWD (All-Wheel Drive), suspensão eletrônica com ajuste de altura do amortecedor e freios Brembo entre outros itens que equipam somente veículos esportivos Premium.

“O Stinger GT tem tudo o que se espera de um esportivo genuíno, com design ousado e marcante. É um sedã potente, tecnológico e extremamente luxuoso, com o equilíbrio perfeito de dirigibilidade e conforto”, destaca José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. “Este lançamento simboliza uma nova fase da marca em todo o mundo, inclusive no mercado brasileiro”.

DNA esportivo

Da elegante grade frontal às curvas laterais, o Stinger GT transmite uma aparência robusta e muscular. Sua presença marcante é determinada pelo desenho da parte traseira, capô alongado e para-brisas inclinados, distância entre-eixos estendida para oferecer uma cabine espaçosa e muitas entradas de ar. A postura e o equilíbrio visual do Stinger GT são projetados para dar ao carro um ar elegante, ao mesmo tempo de esportividade, fugindo completamente da aparência comum.

As rodas largas, juntamente com os contornos rebaixados ao longo das portas, reforçam o visual poderoso do Stinger GT, bem como seus traços de fastback. Outros elementos puramente funcionais do design exterior – as cortinas de ar frontais, os arcos das rodas, a parte inferior lisa e o difusor traseiro integrado – ajudam a eficiência aerodinâmica. A traseira abriga quatro dutos de escape ovais, enquanto, na frente, a icônica grade “nariz de tigre” da Kia se posiciona em evidência entre os faróis de LED.

Por dentro do GT, destaque para um espaço dedicado ao prazer de dirigir, enquanto os demais ocupantes viajam de forma luxuosa e confortável. O couro Nappa ultra suave cobre os assentos com contornos profundos, e os bancos dianteiros possuem células de ar no encosto, além de estofamento para total comodidade. Um painel completo cria um plano horizontal forte para o motorista conduzir com facilidade. O console central é intuitivamente dividido em duas áreas específicas: os controles de informações e entretenimento se posicionam perfeitamente sob uma grande tela colorida sensível ao toque de 8”, enquanto os controles de clima e ventilação estão localizados abaixo.

O veículo premium traz ainda uma extensa lista de itens de conforto e de dirigibilidade com volante revestido de couro, painel mostrador com uma combinação de instrumentação analógica e digital, tela de TFT colorida entre os medidores que informa dados de desempenho, tais como as forças G em curva, tempos de percurso e a temperatura do óleo do motor, e também informações auxiliares, como o computador de bordo, a configuração de controlador e a navegação.

As aberturas radiais circulares de inspiração aeronáutica são encontradas na frente e na traseira, e um cromado acetinado percorre a cabine. O resultado é um ambiente íntimo e agradável. A longa distância entre-eixos permite uma generosa área para as pernas, enquanto a posição baixa do assento proporciona amplo espaço para frente e para trás.

As suspensões dianteira tipo MacPherson e traseira tipo Multi-link foram ajustadas para fornecer respostas ideais. Sempre reagindo de forma prévia às ações do motorista, de acordo com as condições da estrada e do estilo de condução, o Stinger GT pode ser ajustado para responder com mais agilidade, uma vez que o sistema suaviza os impactos frontais e fortalece a parte traseira. Por outro lado, proporciona estabilidade melhorada em alta velocidade quando o sistema enrijece os impactos frontais e suaviza a parte traseira. O sistema permite cinco modos de condução: Smart, Eco, Comfort,

Conveniência e tecnologia avançada

Itens de luxo sempre fizeram parte dos veículos da Kia. O Stinger GT dá continuidade a esta tradição com vários sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) operam em conjunto para transformar a condução do veículo em uma experiência única, com mais segurança e comodidade. São muitas funções a disposição do motorista e passageiros. Confira:

Para estacionar com segurança e confiança, os sensores ultrassônicos do Stinger GT informam a existência de obstáculos ou pedestres na frente e atrás do veículo. Já a função Blind-Spot Colision Warning (BCW) sinaliza a presença de outro veículo no ponto cego do motorista, inclusive durante as mudanças de pista.

O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) monitora a área situada atrás do veículo ao sair de ré de uma vaga de estacionamento, alertando o motorista com um aviso sonoro caso seja detectado algum tráfego cruzado.

O Stinger GT também chega ao mercado com os mais modernos sistemas de informação e entretenimento. A altura ajustável do visor colorido Head-Up Display (HUD) permite que o motorista veja informações importantes sobre a direção refletida no vidro do para-brisa, navegação passo a passo, configurações de áudio e controle de cruzeiro. Dentro do console central encontra-se uma bandeja para carregamento sem fio de smartphone e o sistema hands free, via Bluetooth, além da possibilidade de acessar diversos comandos pelo volante.

No Stinger GT, o sistema de áudio premium Harman / Kardon™ projeta 720 watts por meio de um amplificador externo para proporcionar músicas perfeitamente nítidas. Com 15 alto-falantes e os primeiros subwoofers montados sob os assentos do condutor e do passageiro, o sistema conta com a tecnologia patenteada Clari-Fi™ e está equipado com o sistema de som surround QuantumLogic™ de última geração, que extrai sinais da gravação original e os redistribui em um cenário de som autêntico e multidimensional claro, refinado e cheio de detalhes.