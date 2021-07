Fiocruz defende intervalo de 12 semanas para AstraZeneca

Em nota divulgada na terça-feira, 13, a Fundação assegurou que o intervalo é recomendado pelas desenvolvedoras e garante “proteção significativa”.

“A Fundação esclarece que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses recomendada pela Fiocruz e pela AstraZeneca considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica mais robusta quando aplicado o intervalo maior”, diz o comunicado.

Além disso, a Fiocruz afirmou que o imunizante “tem se demonstrado efetiva na proteção contra as variantes em circulação no País já com a primeira dose”.