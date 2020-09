Finais de Setembro

O calendário, nesses últimos dias do mês, parece nos alertar sobre a discussão sucessória, chamando nossa atenção para assuntos tão sensíveis. Luta das pessoas com deficiência, que poderiam muito bem representar a classe daqueles chamados de “hipervulneráveis” clamando pela atenção sincera e real de nossos governantes. O Dia da Árvore e do Fazendeiro lembrando que realmente o Brasil precisa crescer e precisamos nos alimentar, mas jamais podendo nos esquecer também que precisamos antes existir, respirar e preservar nosso mundo.

O Dia da Juventude, a Semana Nacional da doação de Órgãos e Dia do Trânsito lembrando nossos dirigentes do caos operado nas grandes cidades, com a mobilidade urbana, as vidas que se perdem em acidentes muitas e muitas vezes evitáveis e a atenção com os programas de saúde pública, não sobre um palanque falando da instalação de mais um postinho de saúde aqui e ali, mas efetivamente aparelhando nosso sistema de saúde, e deflagrando campanhas educativas com o mesmo clamor que se brada pedindo o bendito voto nosso de cada dia.