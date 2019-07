Fim dos “likes”. Instagram oculta curtidas no Brasil

Com a mudança, todas as curtidas e número de visualizações de vídeos só poderão ser vistas pelo dono da conta e não mais por todos, como ocorria antes.

De acordo com a empresa, a intenção é que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados, do que na quantidade de curtidas que recebem. “O objetivo é, basicamente, diminuir a competitividade por likes. Por isso, iniciamos esse teste porque queremos que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados, do que na quantidade de curtidas que recebem. Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias”.

Eles ainda explicaram que a nova função foi baseada na preocupação crescente da contagem de curtidas estar ligada de forma negativa à saúde mental dos usuários . A novidade foi testada no Canadá antes e ao que tudo indica parece estar dando certo por lá. “Estamos muito animados com os resultados iniciais, mas ainda é preciso estudar mais sobre como isso afeta a experiência do usuário na plataforma”.

As curtidas vão sumir?

Não necessariamente. Elas continuarão a existir. Mas não serão mais públicas. Apenas os donos dos perfis terão acesso às estatísticas, como acontece atualmente com sites em relação ao número de cliques que recebem.

Apps de curtidas

Com essa decisão, o Instagram deixaria de precisar combater aplicativos que criam jogos de curtidas. São esses programas, com formato ao estilo do app de namoro Tinder, que permitem que influenciadores aumentem o número de curtidas para chamar a atenção de agências de publicidade e conquistar acordos comerciais.

Buscando evitar um burnout ocasionado pelo uso demasiado de apps, diversas empresas de tecnologia, como Facebook e Google, tentam encontrar formas de melhorar suas plataformas e tornar suas notificações mais inteligentes.

Saúde mental

Muito será especulado do porque dessa decisão tomada pelo Instagram, controlado por Mark Zuckerberg. Questão ligadas a saúde mental também entram na lista. Todo mundo sabe que a vida é muito mais que a linha do tempo do Instagram. Mesmo assim, a rede social focada na promoção da imagem é a mais prejudicial à saúde mental de jovens. A conclusão é de pesquisa da Royal Society for Public Health, do Reino Unido.

A instituição de saúde pública revela que o Instagram é mais viciante que álcool e cigarro. O uso constante do aplicativo elevou taxas de depressão e ansiedade em 70% nos últimos 25 anos.