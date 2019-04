Fim do horário de verão volta a ser debatido

“A ideia nossa é que não tenha horário de verão neste ano. Está quase certo”, comentou Bolsonaro em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto.

De acordo com presidente, a medida se baseia em estudos feitos pelo deputado João Campos (PRB-GO), que debate o tema com a área responsável no governo. Na segunda-feira passada, Bolsonaro já havia afirmado que pediria ao Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, um estudo para avaliar o fim do horário de verão .

Este ano, a duração do horário de verão foi mais curta do que nos anos anteriores: foi de 4 de novembro de 2018 a 16 de fevereiro.

Historicamente, esse período começa no terceiro domingo de outubro, mas seu início em 2018 foi adiado por conta do segundo turno das eleições, a pedido do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Se não houvesse o adiamento, aumentaria a diferença de horário entre os estados do Sul e do Sudeste e os que já têm fuso diferente, atrapalhando a divulgação dos resultados das urnas.