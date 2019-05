Fim de semana deve ser gelado em São Paulo

O frio permanece no fim de semana em que as mínimas devem ficar abaixo de 10ºC na capital. O dia deve registrar a chamada “máxima invertida”, quando a temperatura mais alta do dia acontece na parte da manhã, que fica na média de 18ºC, e a mais baixa é registrada à noite, que deve ficar em 16ºC.

De acordo com o meteorologista Franco Nadal, do Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, um dos fatores para esse atraso do frio são as temperaturas oceânicas do Atlântico, que estão acima da média. “A chegada da massa de ar mais fria do ano vai reduzir bem as temperaturas e intensificar a sensação de frio”, disse Nadal.

Mais frio

No sábado, 25, o dia já começa bem gelado, com mínima de 8ºC – pode ser a manhã mais fria do ano até agora. O dia terá poucas nuvens e não há previsão de chuvas. O sol aparece tímido à tarde e a máxima deve ser de 18ºC, mas os ventos causam uma sensação térmica mais baixa, segundo o Inmet.

Já o domingo, 26, continua com o mesmo clima de sábado, só que com ventos mais fracos. A máxima deve chegar a 23ºC, enquanto a mínima deve ser de 8ºC.