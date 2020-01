FIES: inscrições começam em 5 de fevereiro

Para quem pretende se candidatar à modalidade de juro zero é preciso ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos e ter participado de qualquer edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, desde 2010. Outra exigência é que aluno tenha alcançado ao menos 450 pontos de nota média e não ter zerado a redação.

De acordo com o MEC, o resultado desta primeira pré-seleção do Fies deve ser divulgado em 26 de fevereiro. Aqueles que não forem pré-selecionados, podem ir para uma lista de espera e aguardar por alguma desistência na inscrição.

Para estudantes com renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, as condições do financiamento, a juros mais baixos, são negociadas com algum agente financeiro que fica responsável pelo contrato.

Em ambas modalidades, o aluno só começa a pagar o financiamento após concluir o curso.