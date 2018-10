Fiat Uno Way retorna à linha 2019

O hatch tinha saído de cena em virtude de estratégias de mercado e agora promete voltar com toda força para inaugurar a nova linha 2019 da montadora italiana.

Preços e versões do Uno 2019

A Fiat vai vender quatro versões do Uno. Porém, ao mesmo tempo que inclui novos modelos, promove aumento de preço para as opções de entrada. Confira os valores:

Uno Attractive 1.0 – R$ 43.690

Uno Drive 1.0 – R$ 45.590

Uno Way 1.0 – R$ 46.990

Uno Way 1.3 – R$ 52.690

Para reconquistar a confiança e a preferência, a montadora italiana resolveu equipar o modelo com seus famosos motores 1.3 e 1.0.

Quem ganha com isso é o consumidor que vai ter mais uma alternativa de compra de um veículo capaz de encarar alguns terrenos mais difíceis, porém, com um estilo mais popular.

A nova linha 2019 do Uno vai trazer de volta alguns detalhes que marcaram esta categoria como os detalhes dos para-choques e nas rodas em plástico preto, sem pintura e os frisos nas portas no mesmo estilo. Além disto, ele volta também com a sua característica suspensão traseira mais elevada, o que proporciona um ar mais esportivo.

Aventureiro

O Uno Way é considerado como uma variante “aventureira” do hatch, com suspensão mais alta e apliques plásticos nas caixas de rodas e laterais.

No aspecto interno, o novo modelo deverá retomar os itens que fazem parte da linha anterior como o ar condicionado, direção elétrica, travas elétricas, rodas de 14 polegadas, calotas de fábrica, vidros das portas dianteiras na função one-touch e volante com regulagem de altura.

Motor renomado

Além de retornar com as versões mais caras do Uno, a Fiat também trouxe de volta o 1.3 de 4 cilindros Firefly e ampliou o uso do 1.0 Firefly de 3 cilindros.

Antes, a opção de 3 cilindros estava presente apenas no Drive 1.0. O Attractive segue com motor 1.0 Fire de 4 cilindros.

Enquanto o antigo 1.0 de 4 cilindros Fire entrega 75 cavalos e 9,9 kgfm de torque, o Firefly 1.0 chega a 77 cv e 10,9 kgfm. Já o 1.3 tem 109 cv de potência máxima e 14,2 kgfm de torque. Em ambas opções, o câmbio é manual de 5 marchas.