Fiat Toro 2019 chega com novidades

Endurance

É a versão de entrada do modelo, sendo oferecida apenas com o motor 1.8 E.torQ EVO pareado à transmissão automática de seis marchas. Dentro da boa lista de equipamentos de série se destacam: ar-condicionado, computador de bordo, controles de tração e de estabilidade, direção elétrica, Hill Holder, quadro de instrumentos com tela multifuncional em TFT de 3,5”, sensores de pressão dos pneus, travas e vidros elétricos (estes com acionamento um-toque) e volante regulável em altura e profundidade, entre outros.

Freedom

As versões Freedom 1.8 AT6 e Freedom 2.0 AT9 Diesel ganharam novos itens de série, como faróis de neblina com moldura cromada, retrovisores elétricos com memória, ar-condicionado digital dual zone, câmera de ré, sistema Uconnect Touch Nav 5”, seis alto-falantes com comandos no volante em couro e reconhecimento de voz, segunda tomada 12V, segunda entrada USB, barras longitudinais de teto, luz elevada de freio e iluminação da caçamba, apoia-braço dianteiro e traseiro, além de maçanetas e retrovisores na cor da carroceria.

Na configuração flex a novidade são as rodas de liga leve de 16 polegadas de série, (aro 17 na diesel, também de liga leve). Ambas contam com bancos em couro, air bag de joelhos para o motorista e side bags, como opcionais.

Volcano

Novos itens de série também estão disponíveis agora para as versões Volcano 2.4 AT9 Flex e Volcano 2.0 AT9 Diesel. Elas passam a contar com Keyless Enter’n’go (entrada no veículo sem usar a chave e acionamento do motor por botão), partida remota, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico e sensores individuais de pressão dos pneus. A Volcano 2.0 AT9 Diesel oferece ainda as inéditas rodas de liga leve de 18 polegadas. A lista de opcionais tem os já citados na Freedom e também o teto solar panorâmico (que na versão 2.4 Flex estará disponível a partir de junho).

Blackjack

A Blackjack 2.4 continua na linha 2019 sem alterações. Ou seja, mantém seu diferencial no acabamento sem cromados, com todos os detalhes em preto, tanto por fora quanto por dentro. O visual externo é dominado pelo tom grafite em rodas (de liga leve aro 17), retrovisores externos, friso da grade dianteira e barras de teto. Para completar o tema “all black”, há uma faixa preta no capô e na tampa da caçamba e todos os emblemas foram escurecidos – até mesmo o vermelho do emblema Fiat foi trocado pelo preto, algo inédito desde que a logomarca atual foi implantada.

O Toro Blackjack é vendido exclusivamente na cor Preto Carbon. Já as outras versões estão disponíveis em oito cores, sendo duas sólidas (Vermelho Colorado e Branco Ambiente), uma perolizada (Branco Polar) e cinco metálicas (Marrom Horizon, Prata Melfi, Preto Carbon, Cinza Antique e Vermelho Tribal).

Preços

Toro Endurance 1.8 Flex – A partir de R$ 90.990,00

Toro Freedom 1.8 Flex – A partir de R$ 102.990,00

Toro Volcano 2.4 Flex – A partir de R$ 115.690,00

Toro BlackJack 2.4 Flex – A partir de R$ 117.490,00

Toro Freedom 2.0 Diesel – A partir de R$ 131.590,00

Toro Volcano 2.0 Diesel – A partir de R$ 142.990,00