Fiat Toro 2018 é cheia de estilo

Visual único

Sem dúvida alguma, o que mais chama a atenção são os faróis, com um formato bem diferente dos convencionais dando um visual bastante arrojado ao carro. Conta ainda com luzes em LED com sistema DRL, tornando o carro mais visível durante o dia e atendendo as recomendações de transito.

Caçamba

Outro detalhe único da Toro é tampa traseira com abertura dupla, algo inovador que a Fiat resolveu apostar, dando ao motorista muito mais comodidade e agilidade na hora de carregar e descarregar a caçamba. A caçamba oferece ao usuário várias possibilidades de transporte, seu revestimento total protege toda a carroceria durante o transporte de qualquer carga. É possível também instalar uma bolsa horizontal para acomodar objetos que precisem ficar protegidos de água e poeira. A Toro oferece ainda a possibilidade de iluminação para auxiliar ainda mais na hora da carga e descarga, a qualquer hora do dia ou da noite.

Característica

A Pick-up Toro compartilha da mesma plataforma do Jeep Renegade, afinal fazem parte do mesmo grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), e isso faz com que até se assemelhem um pouco em relação ao acabamento interior. Vem equipada com motores a Diesel e Fex, com 4 cilindros, transmissão manual e automática de 6 velocidades e automática de 9 velocidades.

Tecnologia

Equipada com diversos itens a Toro não deixa nada a desejar em tecnologia, e oferece ao proprietário uma lista recheada. Seus principais são ar-condicionado de duas zonas, iluminação de caçamba, câmera de ré, retrovisores com setas, rebatimento e sistema tilt down, faróis de neblina, volante revestido de couro, tomada 12V nos bancos traseiros, central multimídia com tela sensível ao toque e sistema GPS, quadro de instrumentos com tela colorida, segunda entrada USB (também para os passageiros de trás) e 6 alto-falantes. Detalhes cromados na carroceria, barras longitudinais no teto, rodas de liga-leve de 17 polegadas com pneus de uso misto e retrovisores na cor do carro.

O modelo Toro Volcano tem ainda o sistema “Hill Holder” – assistente de partida em rampa e de descida em ladeiras.

Confira outros itens:

ASR (Controle de Tração)

Abertura elétrica bocal de abastecimento

Alertas de limite de velocidade e manutenção programada

Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada

Alças de segurança coluna A lado motorista e passageiro

Apoia-pé para o motorista

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura

Ar-condicionado

Banco do motorista com regulagem de altura

Bolsa porta-objetos e porta-copo na lateral traseira

Bolsa porta-objetos nas portas

Cambio Automático de 6 velocidades

Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos

Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão

Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia)

Console central com porta-objetos e porta-copos

Conta-giros

Direção elétrica

Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Estepe full size

Follow me home

Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)

Ganchos para amarração de carga na caçamba

HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD

Hodômetro digital (total e parcial)

Kit aerodinâmico

Kit ferramenta

Lanterna traseira a LED

Limpador e lavador do para-brisas com intermitência

Luz de leitura

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Motor 1.8 16V Flex

My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)

Para-choque dianteiro com pintura parcial na cor do veículo

Para-choque traseiro com soleira cromada

Piloto automático com controlador de velocidade

Porta-escadas

Porta-luvas iluminado

Porta-óculos

Quadro de instrumentos 3,5″ com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa multifuncional em TFT, personalizavel

Radio Connect ( RDS, entrada USB/AUX (no console central), Viva-voz Bluetooth® e função Audio Streaming)

Retrovisores externos com comando manual

Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Revestimento de caçamba

Revestimento externo na coluna central das portas

Rodas de aço estampado 6.5 x 16 + Pneus 215/65 R16

Sensor de estacionamento traseiro

Suspensão traseira multilink

Tampa traseira dupla com abertura elétrica

Tomada 12V

Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível)

Vidros climatizados verdes

Vidros elétricos dianterios e traseiros com one touch e antiesmagamento lado mororista

Volante EAS – Energy Absorbing System

Volante com comandos do fone

Volante com regulagem de altura e profundidade

Válvula antirrefluxo de combustível

Lanterna traseira de neblina

Versões

Toro Freedom – 1.8 16V AT6 Flex automático. Preço a partir de R$ 91.990,00

Toro Freedom – 2.4 16V AT9 Flex automático. Preço a partir de R$ 101.690,00

Toro Freedom – 2.0 16V 4X2 Diesel Manual. Preço a partir de R$ 108.490,00

Toro Freedom – 2.0 16V 4X4 Diesel Manual. Preço a partir de R$ 117.390,00

Toro Freedom – 2.0 16V 4X4 AT9 Diesel Automático. Preço a partir de R$ 122.590,00

Toro BlackJack – 2.4 16V AT9 Flex automático. Preço a partir de R$ 115.290,00

Toro Volcano – 2.0 16V 4X4 AT9 Diesel Automático. Preço a partir de R$ 136.190,00

Ficha Técnica