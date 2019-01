Fiat Strada Freedom cabine simples chega ao mercado

A Fiat Strada Freedom Cabine Simples vem por R$ 61.590 para compor a gama da Fiat Strada com a mesma proposta da Cabine Dupla: uma versão completa, com diversos itens de série, para atender aos clientes que necessitam de mais espaço de carga, sem abrir mão do conforto. Por fora, ela traz rodas de liga leve de 14”, faróis de neblina com insertos cromados, para-choque com skid plate, capota marítima, maçanetas e retrovisores na cor do veículo e sensor de estacionamento traseiro. Por dentro, conta ainda com trava e vidros elétricos, ar-condicionado, volante em couro com comandos do rádio. A versão ainda pode ser equipada com o Pack Techno (R$ 2.890), composto por central multimídia com tela de 6,2”, entradas USB/DVD/TV/GPS e câmera traseira.

Sucesso de vendas graças à sua robustez e versatilidade para ser usada tanto para o transporte de cargas, quanto para passeios nos momentos de lazer, a família completa Fiat Strada é composta por sete versões: Working 1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Estendida, Hard Working 1.4 Cabine Dupla, Freedom 1.4 Cabine Simples, Freedom 1.4 Cabine Dupla e Adventure 1.8 Cabine Dupla.

Itens de série