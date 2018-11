Fiat Strada chega renovada com o pack Cross Road

Sucesso de vendas devido à sua robustez e versatilidade para ser usada tanto para o transporte de cargas, quanto para passeios em família, a família Fiat Strada ainda está representada no Salão do Automóvel pelas versões Adventure 1.8 Cabine Dupla e Freedom 1.4 Cabine Dupla, expostas no estande. Atualmente, além delas, a linha conta ainda com as versões Working 1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Estendida e Hard Working 1.4 Cabine Dupla.

Fiat Strada Freedom

A Fiat Strada Freedom 1.4 Cabine Dupla lançada recentemente com a chegada da linha 2019 foi criada para atender à demanda de clientes que necessitam de um veículo para trabalho, mas que também utilizam o carro em seu dia-a-dia particular. Completa, a nova versão oferece excelente espaço nos bancos traseiros, terceira porta exclusiva e pode ser equipada com central multimídia com tela de 6,2”, DVD, GPS e câmera de ré.

Com destaques por dentro e por fora, traz de série rodas de liga leve 14”, faróis de neblina com detalhes cromados, para-choque com skid plate, capota marítima, maçanetas das portas e retrovisores na cor do veículo e sensor de estacionamento traseiro. Além disso, conta com vidros e trava elétricos, rádio B6 Connect, entrada USB para carregar dispositivos e ler dados, volante em couro com comando do rádio, iluminação do porta-luvas, retrovisores com ajuste elétrico, para-sóis com espelhos e novos bancos com tecido exclusivo da versão com bordado “Freedom” no encosto. As saídas de ar, o painel do rádio e o comando da climatização contam ainda com pintura especial.

Fiat Strada Adventure

A versão topo de linha Adventure 1.8 traz de série central multimídia com TV digital, CD/DVD player, rádio AM/FM, conexão Bluetooth, navegador GPS e câmera traseira de estacionamento. Como novidade na linha 2019 chegaram os pneus Scorpion ATR (All Terrain). Ela conta ainda com uma ampla gama de itens incluídos nas versões Working e Hard Working, como bússola e inclinômetros, volante em couro com comando de rádio, capota marítima e rodas de liga leve de 16 polegadas. Isso torna a Adventure um dos mais completos produtos de seu segmento. O único opcional é o diferencial Locker.