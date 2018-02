Fiat Palio saiu de linha após duas décadas de sucesso

Dentre os mais vendidos no Brasil em 2014, o motivo assuntado pela montadora é a renovação do portfólio dos carros da fiat. O modelo já não está mais disponível no site da marca.

Desde 2017, quando o Palio havia deixado de ser produzido no Brasil e na Argentina, o sedã derivado do Argo entrava em seu lugar no país vizinho.

22 anos foram de glamour e disputas. Desde que foi lançado, em abril de 1996, com o objetivo de tirar o foco do Volkswagen Gol, o automóvel ganhou o coração dos consumidores, responsáveis pela venda de

3 milhões unidades produzidas e vendidas durante essas duas décadas.

Mas foi em 2014 que as vendas estouraram e o Palio surpreendeu ao vice-liderança para se tornar o campeão de vendas em todo Brasil.

Por conta de falta de mudanças e inovações na série somada ao lançamento do Argo, as vendas do Palio despencaram e o fim do hatch estava anunciado e começou a se estudar sua substituição. Era apenas questão de espera.

A informação, disponível no site da Fenabrave apontou que o Palio fechou a ano com pouco mais de 20 mil unidades vendidas, ranqueando o veículo para o 37º lugar de vendas, enquanto o arquirrival, o Volkswagen Gol, fechou na 4° posição com 73.919.

Depois do Cronos e Argos, a Fiat resolveu revigorar a trajetória da organização e em uma plataforma repaginada onde se destacam o Cronos, Mobi, Toro e, em breve, uma nova picape compacta.

Os novos produtos fazem parte de uma mudança radical apontafda pela empresa como “Nova Fiat” que começaram pelo Palio e Punto, os primeiros de uma lista que tem na mira o Grand Siena, Weekend e Doblô.

O que a Fiat almeja eé retornar ao pódio na liderança que hoje é ocupado pela Chevrolet. As novidades não param por aí. Até o ano de 2020, os motores E.torQ serão substituídos pelos motores da família Firefly, lançada no fim de 2016.

Para quem não abre mão do modelo Palio, a fiat informa que o Palio ainda poderá ser encontrado em algumas concessionárias que ainda tem disponível no estoque.

Parceiros de aposentadoria

Mesmo fora de linha, aposentados dão saudades

Amados e venerados pelo público, nos últimos 5 anos, foram alguns modelos que deixaram de ser fabricados para dar lugar a uma repaginação das montadoras que fazem de tudo para manter a liderança de vendas num mercado disputadíssimo

Até hoje, os idos tempos do fusca, aposentado definitivamente em 2003, estão vivos na memória. Depois veio a Kombi, carinhosamente chamada de ‘Kombosa’, a motocicleta XT 660R e a Hornet, além do Palio e Punto que dão adeus à produção e se aposentam.

Mesmo com sucesso de tirar o fôlego das montadoras, ainda que um curto espaço de tempo, carros ou motos podem chegar ao seu fim, seja por mudanças complexas no mercado ou mesmo por questões negativas de seu conjunto.

Como exemplo, pode ser citado o Fiat Palio que ficou por 22 anos esteve à frente de todos os demais avaliados na categoria. Estava entre os veículos mais adorados, mas teve seu fim agora em 2018.

Histórias parecidas são contadas com outros veículos como o das motos Honda CB 600F Hornet e a Yamaha XT 660R.

Outro exemplo clássico que assustou a muitos e entristeceu tantos, foi o Volkswagen Kombi que, depois de 56 anos, parou sua produção em 2013.