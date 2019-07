Fiat mostra detalhes do conceito Italiano S-Design, que chega em 2020

Combinação de estilo e conteúdo que satisfazem as necessidades de um público dinâmico e esportivo, a versão estreou na Europa nos Fiat Tipo 5 portas e no 500X. Depois foi a vez de outros modelos, como Fiat 124 Spider, 500L e Tipo StationWagon receberem o pacote S-Design (o S vem de shadow: sombra em inglês). O conceito é a resposta da Fiat para quem busca um caráter atual e diferenciado. No Fiat Toro veio para reunir estilo e sedução capazes de conquistar à primeira vista. Além disso, sua forte personalidade ainda combina com os dois mundos por onde o modelo navega: o funcional e o emocional.



O Fiat Toro Freedom S-Design traz um visual bem mais agressivo e exclusivo, podendo ser customizado com qualquer cor de pintura externa (Prata Billet, Marrom Deep, Azul Jazz, Branco Ambiente, Branco Polar, Vermelho Colorado, Preto Carbon, Cinza Antique e Vermelho Tribal). Por fora, se destacam as faixas adesivas no capô assim como badges especiais, que criam uma nova identidade visual. O pack traz ainda santantônio e estribos laterais em preto (normalmente são cromados) e pintura cinza em itens como a capa dos retrovisores externos.

No pacote S-Design todo o interior é escurecido. Ele vem com forrações especiais nos bancos. Volante e laterais de porta são em couro com costura preta. As logomarcas Fiat no interior também são escurecidas e os adereços cromados foram substituídos pelo preto fosco e cinza. Tudo para fazer um conjunto ainda mais exclusivo e elegante.



Alguns itens do pacote especial são incorporados à picape dentro da fábrica, em Goiana (Pernambuco), pelo Mopar Custom Shop, mantendo a qualidade e garantia total. Seu preço é de R$ 5.000, com ótima relação custo/benefício.

Confira abaixo todos os itens que integram o pacote: