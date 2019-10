Fiat lança Cronos 1.8 para público PCD

A Fiat está sempre atenta em fornecer uma gama completa, atendendo às necessidades de todos os tipos de clientes. Com o público PCD (Pessoas com Deficiência) não poderia ser diferente. Esse mercado cresceu muito nos últimos anos: em 2014 eram cerca de 84 mil unidades vendidas e em 2018 foram aproximadamente 246 mil, ou seja, um aumento de 214%. Assim, vários modelos da Fiat têm sido pensados e desenvolvidos para esse grupo de consumidores. Agora, a categoria conta com mais uma opção: o Cronos 1.8 automático.

Conforto, estilo, design e autenticidade: tudo isso em um só veículo. Esse é o Fiat Cronos, que com a nova versão 1.8 automática pensada para PCD fornece conteúdo e preço atraente para ser a solução ideal. Tudo isso aliado a um excelente custo benefício e conforto. O modelo reúne atrativos que esse público mais procura, como amplo espaço interno, um dos maiores porta-malas da categoria, com 525 litros, e o câmbio automático. O competitivo motor 1.8 fornece excelente performance, com 139 cv e torque de 19,3 kgfm, um dos mais potentes do segmento.

Além disso, a lista de itens de série da nova versão não deixa a desejar. Alguns deles: central multimídia com tela de 7″ touchscreen e sistemas Carplay / Android Auto, volante multifuncional, sensor de pressão dos pneus, alarme antifurto, sensor de estacionamento, Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida), TC (Controle de Tração), ESC (Controle de Estabilidade), ESS (Sinalização de frenagem de emergência), direção elétrica progressiva, Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração), iluminação do porta-malas e banco do motorista com regulagem de altura.

Vale dizer que nesta versão não há cobrança para pintura externa. O cliente pode escolher sem custo algum entre cores sólidas (Branco Banchisa) e metálicas (Prata Bari e Cinza Silvestone). O Fiat Cronos é um dos sedãs mais completos e competitivos do mercado e nesta versão PCD o preço, de fato, é muito atrativo. Com desconto no IPI e isenção do ICMS, o Cronos 1.8 automático sai por R$ 54.655.