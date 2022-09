Fiat Fastback chega para ser protagonista e já é sucesso de vendas

De acordo com Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, a expectativa era de 2.500 a 3.000 veículos vendidos por mês. “As vendas iniciais normalmente são mais aceleradas, então era esperado que neste primeiro mês, devido a expectativa sobre o lançamento, o resultado ultrapassasse o volume mensal médio previsto, mas ainda assim tivemos números bastante significativos e que demonstram todo o potencial de vendas do Fiat Fastback. A versão mais comercializada foi a topo de gama Limited Edition Powered by Abarth, o que mostra que acertamos em oferecer uma opção mais esportiva. Temos grande expectativa de que o Fastback possa ocupar uma posição de grande destaque no segmento dos B-SUVs”, afirma.

Versões e Preços

Fastback Audace Turbo 200 Flex AT – R$ 129.990

Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT – R$ 139.990

Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT – R$ 149.000

Chega para ser protagonista

O SUV coupé chega para ser um dos protagonistas no reposicionamento da Fiat no mercado. Não á toa, o veículo se tornou o topo de gama entre os veículos de passeio da marca, com um novo patamar de percepção do valor.

Com o design ítalo-brasileiro característico da Fiat, tem um desenho fluido, ágil, imponente e sedutor por fora e interior sofisticado, esportivo e futurista. Garantindo uma combinação única de alta performance com o máximo de segurança, o Fastback foi desenvolvido sobre a plataforma MLA, uma das mais modernas e versáteis da Stellantis, totalmente modular e que entrega muita qualidade e robustez.

Ampla lista de equipamentos

Por ser o topo da gama, o coupé traz uma extensa lista de equipamentos. Dentre os itens estão: auxílio à condução (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), freio de mão eletrônico, paddle shifters (câmbio borboleta), cluster full digital de 7 polegadas e central multimídia de até 10,1 polegadas. Tem ainda amplo espaço interno, posição de dirigir mais elevada e traz o maior porta-malas da categoria com impressionantes 600 litros de capacidade.

A conectividade vem com força no Fiat Fastback. Ele é equipado com central multimídia de 8,4 ou 10,1 polegadas (de acordo com a versão) com o Fiat Connect Me, a plataforma exclusiva conectada da marca, vinculado à tela maior, além de Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

São mais de 30 funcionalidades e sistema conectado da marca que permite ao usuário ter acesso a todas as informações do seu Fastback, como diagnósticos e a localização do veículo pelo smartphone, smartwatch ou até através de um assistente pessoal como Alexa ou Google Assistant.

Motor e transmissão

O Fiat Fastback vem equipado com duas opções de motorização e de transmissão.

O propulsor Turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm em conjunto com o câmbio CVT está presente nas versões Audace e Impetus.

Já na versão Limited Edition Powered by Abarth tem como trem de força um Turbo 270 Flex com a potência de 185 cv com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm de torque, com a melhor relação peso-potência da categoria (7 kg/cv) e um 0 a 100km/h em apenas 8,1 segundos, tempo digno dos melhores esportivos. Nesta versão o propulsor é acoplado à transmissão automática de 6 marchas.

Siga o Rnews nas redes sociais