Fiat Ducato, tamanho para ninguém botar defeito

Confira os preços de cada modelo:

Fiat Ducato Chassi R$108.500

Fiat Ducato Furgão Curto R$111.190

Fiat Ducato Furgão Médio R$121.500

Fiat Ducato Furgão Longo R$126.900

Fiat Ducato Multi Longo R$131.100

Fiat Ducato Multi Extralongo R$139.900

Fiat Ducato Minibus Longo R$151.900

Fiat Ducato Minibus Extralongo R$163.900

Maior, mais espaçosa e mais eficiente. no novo portfólio, a marca ofertará três furgões Cargo, mais duas ambulâncias,, quatro Minibus para passageiros, mais uma com acesso para cadeirante, duas Multi e a nova versão Chassi.

O visual segue as mesmas linhas do modelo já vendido na Europa e chama atenção pelo para-brisa amplo, capô curto e grade dianteira integrada ao para-choque. No interior, a cabine foi redesenhada e conta agora com espaço extra para guardar objetos, ergonomia otimizada e conforto acústico melhorado. Entre os equipamentos, destaque para airbags frontais, banco biposto e assistente para partida em rampa, além de freios a disco nas quatro rodas com ABS.

Com à adoção de uma nova plataforma, todas as dimensões foram ampliadas e o Ducato ficou 16 cm mais longo nas versões com entre-eixos curto, 26 cm maior nas de entre-eixos médio e 34,5 cm maior nos de medida longa. O auto também ganhou altura e na largura, elevando em 15% a área de carga.

Na mecânica, o motor 2.3 turbodiesel produzido pela FPT ganhou 3 cv de potência e 0,5 kgfm de torque, desenvolvendo agora 130 cv a 3.600 rpm e 32,7 kgfm a 1.800 giros. Para acompanhar as novidades do propulsor, o câmbio mudou e vem agora com uma sexta marcha.

O tanque de combustível acomoda agora até 90 litros, dez a mais, ampliando significativamente a autonomia.

Acessórios especiais como iluminação em LED do vão de carga, retrovisor central com câmera de ré e engate removível para reboque serão oferecidos pela Fiat que também ofertará planos específicos que incluem garantia estendida, revisão programada, assistência 24 horas e serviços de conveniência.