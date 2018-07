Fiat Ducato 2019 chega moderno, equipado e versátil

Design: beleza e funcionalidade

O modelo está ainda mais bonito. A parte frontal mostra funcionalidade e estilo com suas linhas modernas que lembram as soluções aerodinâmicas dos trens de alta velocidade, apresentando para-brisa amplo, capô menor, para-choque dianteiro grande e que se une às molduras laterais e faróis em uma posição mais alta. O resultado é um conjunto de aparência ousada e elegante. O desenho da lateral com frisos protetores por toda a extensão expressa robustez e, ao mesmo tempo, fluidez nas linhas.

O Fiat Ducato 2019 se mostra também mais prático. O acesso lateral é bastante fácil com soluções adotadas para as portas corrediças. As novas guias de deslizamento na parte superior auxiliam o movimento e deixam a porta correr mais suavemente. Novas maçanetas ergonômicas oferecem um excelente manuseio e facilitam a abertura com a mão direita ou esquerda. Os para-choques traseiros acoplados nas laterais e com uma plataforma metálica antideslizante, para subir na área de carga, também facilitam a entrada no veículo. Além disso, as portas traseiras têm frisos na parte inferior para proteção contra choques, permitem abertura de 270° (de série em todas as versões) graças às novas dobradiças e são mais altas, facilitando o embarque de volumes grandes. O piso também está mais baixo (47,4 cm do solo), o que ajuda na acessibilidade ao vão e torna as operações de carga e descarga mais fáceis e seguras.

Espaço de sobra

Com amplas dimensões, o modelo conta com ótimo espaço para o motorista, passageiros e carga. O Novo Ducato é 16 cm mais longo nas versões com entre-eixos curto, 26 cm maior nas de entre-eixos médio e tem 34,5 cm a mais nos de medida longa. O novo modelo também cresceu na altura: com o teto baixo ganha até 10 cm e com teto alto, 5 cm. Também possui 7 cm extras na largura traseira e 9 cm na dianteira, proporcionando aumento de 15% da área de carga, além de peso máximo autorizado 250 kg maior nas versões envidraçadas, Multi e Minibus – chegando a 3.750 kg.

Cabine: melhor para trabalhar

As medidas garantem maior conforto na cabine, fator importante para os motoristas que passam longos períodos dentro do veículo. O conforto de quem dirige ou viaja é resultado de ajuste de espaço e posição para condução, sendo um dos destaques do novo Fiat Ducato. A cabine completamente renovada foi projetada para ser acolhedora e traz mais espaço para pessoas e objetos, maior visibilidade e mais funcionalidade.

Outro destaque é a visão da cabine, com espaço bem amplo para a frente, para os lados e para trás, em função do grande para-brisas, da posição de dirigir, do desenho da janela lateral, do montante de portas e das grandes dimensões dos retrovisores. Além disso, o Fiat Ducato 2019 também conta com sistema de câmera de ré.

O volante de quatro raios de espuma suave tem como opção comandos de áudio para que o motorista não precise afastar as mãos enquanto guia. O quadro de instrumentos conta com computador de bordo multifuncional e o painel dividido em módulos com uma visão mais organizada e clara. O sistema de climatização também está melhorado, com a caixa de ar redimensionada, os difusores mais bem distribuídos e o condensador maior, resultando em funcionamento mais rápido e eficaz.

Mecânica e Desempenho

O câmbio conta com a sexta marcha para aproveitar ainda mais as características do propulsor 2.3 turbodiesel que se mostra bem forte e eficiente. Chamado oficialmente de F1A e produzido pela FPT Industrial em Sete Lagoas (MG), ele desenvolve 130 cv a 3.600 rpm e 32,7 kgfm a 1.800 giros. Com a nova transmissão, o regime de motor é melhor ajustado para ruas e estradas, o veículo se torna mais fácil e agradável de dirigir, consome menos e, consequentemente, tem emissões mais baixas.

Segurança

Em se tratando de um veículo comercial, um ponto de extrema importância é a suspensão, determinante para comportar as cargas máximas admitidas por eixo, obter altura do solo ajustada para a plataforma de cargas, controlar o desgaste dos pneus e permitir mais estabilidade e conforto. Assim, a suspensão dianteira conta com rodas independentes e travessa completamente nova presa à carroceria. A traseira recebeu molas fixadas à carroceria e tem eixo rígido e molas longitudinais calibradas de acordo com cada versão e seu tipo de uso característico. Além disso, os controles eletrônicos de tração e de estabilidade (ESC) elevam ainda mais a economia, priorizando a segurança ativa.

O Novo Ducato conta também com freios a disco nas quatro rodas com ABS e air bags para motorista e passageiros no banco biposto. Há também o sistema ‘Hill Holder’, assistente para partida em rampas que impede o carro de se deslocar nas saídas em trechos íngremes, evitando colisões, e atua em manobras de estacionamento em subidas ou descidas.

Versões e Preços