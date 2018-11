Fiat Cronos recebe versão Drive 1.8 AT

Criada para quem procura a performance do motor 1.8 E.torQ Evo VIS com 139cv, essa nova configuração conta ainda com câmbio automático de seis velocidades. Com funcionamento suave e em perfeita harmonia com o propulsor, traz o recurso Neutral Function, que auxilia na economia de combustível ao desacoplar o motor da transmissão em paradas rápidas de trânsito – o que também evita a incômoda sensação de que o sistema está forçando os freios.



Mais completa entre as versões Drive, a Drive 1.8 AT oferece de série, por exemplo, Central Multimídia UCONNECT de 7″ Touchscreen com Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, entrada USB e Sistema de reconhecimento de voz, volante com comandos de áudio e telefone; segunda porta USB, câmera de ré alarme antifurto, ar-condicionado, ajuste de altura do banco do motorista, computador de bordo, direção elétrica progressiva, sistema ESS (sinalizador de frenagem de emergência), sistema ISOFIX de fixação para cadeirinhas infantis, Ambient Lights e sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico. Também conta com espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, tilt down e puddle lamps (luzes de cortesia que iluminam o piso à frente das portas), sistema iTPMS de monitoramento da pressão dos pneus, vidros elétricos dianteiros, sistema Start&Stop para economia de combustível, controles eletrônicos de tração e estabilidade, trava elétrica, volante regulável em altura, sistema de partida a frio sem tanquinho e display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos.



O cliente pode optar ainda por agregar ao Fiat Cronos Drive 1.8 AT três pacotes de opcionais. O Kit Stile 1 traz faróis de neblina, rodas de liga leve 6.0 x 16″, pneus 195/55 R16, faróis com Led Design, além de frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados. Já o Kit Stile 2 vem com faróis de neblina, bancos revestidos em couro, banco traseiro bipartido, rodas de liga leve 6.5 x 17″ + pneus 205/50 R17, faróis com Led Design e os frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados. Por fim, o Kit Comfort inclui vidros elétricos traseiros, piloto automático, volante revestido em couro, apoio de braço para o motorista e paddle shifters atrás do volante.