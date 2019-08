Fiat Cronos ganha a nova versão 1.8 HGT 2020

Considerado um dos mais prazerosos modelos da Fiat de dirigir, o Cronos é um sedã compacto feito pela fabricante para brigar no segmento com seus principais concorrentes.

Preços e versões da linha 2020

A nova configuração, posicionada no topo da gama, será a mais cara. Como é possível incluir opcionais em todas as versões, os valores divulgados são iniciais e não fixo.

Cronos 1.3 – a partir de R$ 58.990

Drive Drive 1.3 Manual – a partir de R$ 61.990

Drive 1.3 GSR AT – a partir de R$ 66.690

Cronos Drive 1.8 AT por – a partir de R$ 69.990,00.

Precision 1.8 Automático – a partir de R$ 75.490

Cronos 1.8 HGT – a partir de R$ 78.490

Cronos 1.8 HGT

O motor do Cronos 1.8 HGT é o flexível de até 139 cv e o câmbio automático de seis marchas, os mesmos da versão Precision. Os diferenciais da nova opção são direcionadas ao visual. Há vários elementos pintados de preto. É o caso do teto, grade dianteira, rodas de liga leve de 17 polegadas e do spoiler na tampa do porta-malas. A cabine tem acabamento semelhante à do “irmão” Argo HGT.

Bancos, volante e acabamento do câmbio são revestidos de couro e têm detalhes vermelhos. As telas do painel de instrumentos e da central multimídia são de TFT colorido. Batizado de UConnect, o sistema de conectividade, aliás, é igual ao do Argo Trekking.

A boa notícia, que apesar de ser o mais caro da gama, o Cronos 1.8 HGT vem bem recheado de série. Entre os itens de segurança há controles de tração, estabilidade e velocidade de cruzeiro, além de assistente de partida em rampas.

Aposta no visual

Para mudar esse cenário de vendas que vem patinando, a aposta foi mexer no visual. As linhas do Cronos são harmoniosas e o porta-malas tem bons 525 litros de capacidade. Mesmo assim, a traseira é curta, o que deixa o modelo menos “miúdo”, como queria a marca. O sedã utiliza a plataforma MP-S, a mesma do Argo, com 36 cm a mais no comprimento. O Cronos mede 4,36 metros. São 2,52 m de distância entre os eixos.

Por dentro, o sedã traz oferece bastante conforto a dois adultos e uma criança, no banco de trás. Todos viajam confortavelmente em razão do bom espaço para a cabeça e as pernas. Além de ser amplo, o compartimento de bagagem tem fácil acesso. O mérito é da entrada grande e da tampa com 97° de ângulo de abertura.

A suspensão é do tipo McPherson na frente e semi-independente com barras estabilizadoras atrás. O que também não cai muito bem no Cronos é a posição de dirigir. Mesmo com o ajuste do banco no nível mais baixo, o motorista fica muito elevado. Isso pode não agradar a todos.

A Fiat também informou no evento de lançamento que o Cronos seria um sedã compacto e funcional. A meta era agradar as famílias, mas sem ser “careta”. Nesse aspecto, podemos dizer que os projetistas fizeram um bom trabalho.

Itens de cada versão

Confira o que cada versão oferece:

Cronos 1.3

O Cronos 1.3 reúne economia e conforto, com um preço acessível. A opção de entrada é impulsionada pelo motor Firefly quatro cilindros 1.3 de 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque (ambos com 100% etanol) e câmbio manual de cinco marchas. Agora, ganha também o alarme como item de série. Traz ainda outros itens como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexões Bluetooth e USB.

Cronos Drive 1.3 MT

A versão Drive 1.3, além da extensa lista de itens da versão de entrada, ganha de série na linha 2020 LED design, alarme e sensor de estacionamento. Também vem equipada com a moderna central multimídia Uconnect™ compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto. Conta ainda com Audio Streaming, entradas USB e auxiliar, conexão Bluetooth e segunda porta USB – voltada para os passageiros traseiros. Em relação aos opcionais, estão disponíveis o Kit Convenience, com retrovisores elétricos, vidros elétricos traseiros, ar digital e câmera de ré, e o Kit Stile, com faróis de neblina, rodas de liga de 15″ e banco bi-partido.

Cronos Drive 1.3 GSR

Essa versão recebe o câmbio automatizado GSR (Gear Smart Ride) de cinco marchas com controle por botões no console central, de acionamento simples e intuitivo, com importantes funções como Sport, que aciona um modo de condução mais esportivo, e Auto Upshift Abort, que proporciona retomadas mais fortes. A versão conta, de série, com ESC (Controle de Estabilidade), Hill Holder, sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida, e Controle de Tração (TC), que atua diretamente nas condições de rampas íngremes e escorregadias. Além disso, ainda possui Ambient Lights e câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante. Como opcionais, o cliente pode escolher os Kits Convenience e Stile, assim como na versão com câmbio manual.

Cronos Drive 1.8 AT

Essa versão traz de série itens como câmbio automático, sistema iTPMS de monitoramento da pressão dos pneus, vidros elétricos dianteiros, controles eletrônicos de tração e estabilidade, trava elétrica, volante regulável em altura, sistema de partida a frio sem tanquinho e display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos.

O cliente pode optar ainda por agregar ao Fiat Cronos Drive 1.8 AT dois pacotes de opcionais. O Kit Convenience, já citado anteriormente, e o Kit Stile II que traz faróis de neblina, rodas de liga de 16″, banco bipartido, piloto automático, volante de couro e câmbio borboleta.

Cronos Precision 1.8 AT

Tecnologia, ótima performance, conforto e requinte são características da versão Precison 1.8 AT, que é uma referência para quem deseja comprar um sedã com tecnologia embarcada de série. Neste modelo, o Cronos possui câmbio automático de seis velocidades. Conta com o motor 1.8 E.torQ Evo VIS e o recurso Neutral Function, que auxilia na economia de combustível ao desacoplar o motor da transmissão em paradas rápidas de trânsito. A versão ainda traz como equipamentos de fábrica roda de liga leve de 16”, paddle shifters, frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados, volante em couro, piloto automático, apoia braço para o motorista, banco traseiro bipartido, sensor de estacionamento e central multimídia Uconnect de 7”.

Como opcionais, o cliente pode incluir câmera de ré, side bags e ainda os kits Tech (Keyless Entry’N’ Go, retrovisores com rebatimento elétrico e luz de conforto, ar digital, quadro de instrumentos de 7“, sensor de chuva e crepuscular e retrovisor eletrocrômico) e Stile (bancos em couro e rodas de liga de 17“).

Cronos HGT 1.8 AT6

O Fiat Cronos HGT traz acabamento com altíssima qualidade e detalhes externos e internos exclusivos para a versão. Posicionado no topo da gama, ele vem recheado de tecnologia, muitos itens de série e um visual ainda mais esportivo, elevando o conceito de design visual e funcional. O HGT traz de série internamente equipamentos como quadro de instrumentos de 7’’, ar-condicionado digital, revestimento em tecido especial HGT, teto e detalhes internos em preto, tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave. Por fora, vem com rodas de 17”, spoiler e retrovisores em preto, grade frontal escurecida, maçanetas na cor do veículo e logos Fiat escurecidos.

Entre os opcionais, estão o teto bicolor, bancos de couro, câmera de ré, side bags e o Kit Tech 2 composto por Keyless Entry’N’ Go, retrovisor com rebatimento elétrico e luz de conforto, sensor de chuva e crepuscular e retrovisor eletrocrômico.