Fiat Cronos foi sucesso no Salão do Automóvel de São Paulo

Fiat Cronos Sport

Essa versão exclusiva busca mostrar o novo sedan da Fiat de uma forma bem esportiva, com conforto e tecnologia como diferenciais. O show-car é pintado em vermelho, com teto e rodas pintados em preto brilhante e com saias laterais negras que se prolongam visualmente até os para-choques traseiros e dianteiros, além de spoiler em preto. Além disso, o modelo, que tem como base a versão Precision 1.8 AT, recebeu um kit de aeroparts com detalhes em preto e vermelho, incluindo side skirts, front e back lips e um aerofólio, reduzindo visivelmente a distância do solo e aumentando a aerodinâmica e a sensação de estabilidade. O modelo ainda é equipado com rodas de 17 polegadas escurecidas. Por dentro, traz detalhes em vermelho que reforçam o espirito esportivo.

Versão PCD

Outro Cronos exposto no estande da Fiat mostra de outra forma o ecletismo do modelo. Com alterações nos bancos do motorista e do passageiro para utilização por portadores de necessidades especiais, o Fiat Cronos mostra que é capaz de atender demandas específicas de acordo com o que cliente precisa em uma versão PCD feita com base na versão Precision. Os bancos podem ser colocados para fora do carro pelo acionamento de um controle automático, facilitando a entrada do portador de necessidades especiais. E tudo isso sem perder a garantia do fabricante.

Fiat Cronos Precision AT

Nessa versão que também foi exposta no evento, o Cronos possui câmbio automático de seis velocidades e motor 1.8 E.torQ Evo VIS. Conta com o recurso Neutral Function, que auxilia na economia de combustível ao desacoplar o motor da transmissão em paradas rápidas de trânsito – o que também evita a incômoda sensação de que o sistema está forçando os freios. A versão automática traz como equipamentos de série, por exemplo, faróis com luz de posição em LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores elétricos com tilt down e repetidores de seta integrados, sensor de estacionamento traseiro, paddle shifters atrás do volante para troca manual das marchas, controle de velocidade de cruzeiro, Ambient Lights, apoio de braço para o motorista, volante revestido de couro e maçanetas e frisos das portas cromados.

A família 2019 é composta pelas versões Cronos 1.3, Cronos Drive 1.3, Cronos Drive 1.3 GSR, Cronos Drive 1.8 AT6, Cronos Precision 1.8 e Cronos Precision 1.8 AT6.