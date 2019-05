Fiat convoca proprietários da Ducato para recall

Atenção proprietários do Fiat Ducato. A FCA, Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, convoca os proprietários de todas as versões do veículo, ano/modelo 2018 e 2019, para agendarem seu comparecimento em uma das concessionárias da marca, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a verificação e, se necessária, a substituição da abraçadeira metálica responsável pela fixação do tubo de alimentação de ar do motor.