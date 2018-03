Fiat Argo: versões, equipamentos e preço são destaques

Design

Seguindo a tendência estética que a marca aplica já na Europa, o Argo apresenta linhas e elementos visuais bem elegantes, arrojados e modernos. Um dos destaques é a grade frontal com um desenho tridimensional semelhante a uma “colmeia”. Os faróis foram projetados com duplas parábolas e guias de LED, emitindo um facho de luz amplo, além de um visual bem moderno.

As versões mais equipadas oferecem rodas de liga leve com um visual bem esportivo, além de deixar o carro mais leve contribuem com economia de combustível e um desgaste menor de freios, suspensão e amortecedores.

A versão HGT conta com detalhes em vermelho na grade e alguns itens exclusivos como spoilers no para-choque, escapamento com acabamento cromado e suspensão esportiva.

Motor

O Fiat Argo apresenta 3 opções de motorização e todas são equipadas com a nova linha de motores da Fiat, chamada FireFly.

A versão mais simples vem equipada com o motor 1.0 6V de 3 cilindros, que também equipa o novo Uno e Mobi. Esse motor rende 77cv com álcool e 72 cv com gasolina e 10,9 kgfm de torque.

O motor de 1.3 8V, rende 109 cv de potência abastecido com álcool e 101 cv com gasolina e torque máximo de 14,2 kgfm.

As versões topo de linha são equipadas com motores 1.8, que rendem 135 cv de potência com gasolina e 139 cv de potência quando abastecidos com álcool, com um torque máximo de 19,3 kgfm.

Equipamentos

O novo Fiat Argo oferece uma boa lista de itens e equipamentos em todas as versões.

VOLANTE MULTIFUNCIONAL – Através dos comandos no volante é possível controlar funções do computador de bordo, rádio e telefone.

CENTRAL MULTIMÍDIA – A Central Multimídia Uconnect do Fiat Argo oferece o que tem de mais moderno atual em entretenimento e aplicativo, com uma tela de 7″ de alta resolução conta com Apple CarPlay, Android Auto, rádio AM/FM, audio streaming, USB, conexão Bluetooth e outras funções.

PORTAS USB – O Fiat Argo conta com conexões USB para facilitar não apenas a conexão com a multimídia, mas também o carregamento de celular. Há portas USB na dianteira e traseira do carro.

KEYLESS – Sistema que identifica a aproximação da chave por sensores e destravam as portas do carro automaticamente, além de dar a ignição no carro através de um botão, sem a necessidade de usar a chave.

COMPUTADOR DE BORDO – Sistema de informações do veículo completo com mais de 70 funções detalhadas sobre o carro e todo seu funcionamento.

SENSOR DE ESTACIONAMENTO – Localizados no para-choque traseiro, ao engatar a marcha ré os sensores emitem alertas sonoros auxiliando na hora de estacionar.

CÂMERA DE RÉ – Posicionada na traseira veículo, a câmera de ré é acionada ao engatar a marcha, mostrando obstáculos pelo caminho na tela de 7″ da central multimídia.

CÂMBIO AUTOMÁTICO – O Fiat Argo oferece ainda, para quem quer conforto e comodidade, um câmbio automático de 6 velocidades, com respostas rápidas e ótima performance.

AR-CONDICIONADO – Além do sistema tradicional de ar-condicionado, presente desde a versão de entrada, o Argo tem a opção de ar-condicionado digital, permitindo o ajuste da temperatura de forma mais precisa, dando maior conforto aos ocupantes a bordo.

RETROVISORES – A tecnologia está presente em cada lugar do Fiat Argo, inclusive nos retrovisores, que contam com Tilt Down (sistema que rebate o retrovisor direito quando a marcha ré é acionada facilitando as manobras de estacionamento). Folding (ao sair e travar o veículo o sistema recolhe automaticamente os retrovisores). Puddle Lamps (para maior conforto e segurança, luzes localizadas embaixo dos retrovisores iluminam o chão quando você for sair do veículo).

DIREÇÃO ELÉTRICA – Desde a versão mais simples o Argo já vem equipado com direção elétrica progressiva, com respostas rápidas e eficientes, contribuindo ainda para o maior conforto e economia do carro.

START STOP – O sistema start stop desliga o funcionamento do motor quando o veículo está parado, num semáforo, por exemplo, e ao detectar o acionamento da embreagem religa o motor, contribuindo assim para economia do consumo de combustível e emissão de poluentes.

Segurança

O Argo não é apenas um carro bonito, moderno e tecnológico, estão presentes também itens que fazem muita diferença quando o assunto é segurança. Como o Controle de Estabilidade e Tração, que em casos de curvas acentuadas ou manobras bruscas, o sistema estabiliza o carro, acionando automaticamente os freios ou reduzindo o torque para que o veículo mantenha seu trajeto com segurança.

E para ajudar nas saídas em ruas com aclive ou declive, o Argo vem equipado com o sistema Hill Holder, que mantém o carro parado por até 2 segundos após o motorista tirar o pé do freio para arrancar.

Além de contar também com freios ABS, Airbags e Isofix (ancoragem para cadeirinhas de bebê).

Versões do Argo

Argo Drive 1.0 Firefly

A partir de R$ 47.790,00

Argo Drive 1.3 Firefly

A partir de R$ 54.990,00

Argo HGT 1.8 E.Torq

A partir de R$ 62.290,00

Argo Precision 1.8 E.Torq AT6

A partir de R$ 68.290,00

Argo HGT 1.8 E.Torq AT