Fiat Argo Sting reforça esportividade do modelo

Pintado nas cores Preto e Amarelo Indianópolis, traz ainda grades frontais com personalidade e atitude de um verdadeiro esportivo e para-choque traseiro com inspiração direta em carros de corrida, com extrator de ar inferior e escape central duplo. Na parte gráfica recebeu adesivos com o nome “Sting” (que quer dizer vespa, em inglês), com o tema de colmeias e um personagem especial, uma vespa em posição de ataque. O interior também foi desenvolvido pensando na esportividade. Possui painel com acabamento em couro preto com costuras amarelas e bancos com tecido e texturas seguindo o tema de colmeias.

Novo Kit de Personalização Bicolor

Outra novidade do Fiat Argo no estande, apresentada pela primeira vez ao público, é o novo kit de personalização bicolor da Mopar que pode ser adquirido como opcional para conferir ainda mais individualidade ao modelo. O pacote é composto por teto preto (Vulcano ou Vesúvio, de acordo com a cor da carroceria) e detalhes escurecidos nos retrovisores externos, no acabamento do para-choque dianteiro e do aerofólio traseiro.

Fiat Argo HGT 1.8 AT

Ouros dois Fiat Argo HGT AT também podem ser vistos de perto pelo público do evento no estande da Fiat. Equipada com o motor E.torQ 1.8 Flex e transmissão automática de 6 marchas com aletas atrás do volante, a versão traz de série, por exemplo, controle de velocidade de cruzeiro, ESC (controle de estabilidade), Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida), piloto automático, retrovisores externos elétricos com função tilt down e setas integradas, sistema Start&Stop e TC (controle de tração).

Conta ainda com central multimídia Uconnect de 7″ touchscreen com Android Auto e Apple Car Play, aerofólio traseiro e capa dos retrovisores com pintura exclusiva na cor cinza, escapamento traseiro esportivo, grade inferior dianteira com aplique na cor vermelha, para-choque traseiro com moldura inferior exclusiva, rodas de liga leve aro 6.0 x 16″, pneus 195/55 R16 e suspensão com calibração esportiva.

A linha 2019 completa é composta pelas versões Argo 1.0, Argo Drive 1.0, Argo Drive 1.3, Argo Drive 1.3 GSR, Argo Precision 1.8, Argo Precision 1.8 AT6, Argo HGT 1.8 e Argo HGT 1.8 AT6.