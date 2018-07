Fiat Argo 2019 chega com novos itens de série e opcionais

Confira como fica cada versão

Argo 1.0

A versão de entrada conta agora como opcional o novo Kit Visibilidade, com desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência. Além dele, ainda estão disponíveis os já conhecidos Kits Rádio Connect e Convenience. De série, a versão já vem equipada com itens como ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica, direção elétrica, computador de bordo, volante com regulagem de altura, ESS (sinalização de frenagem de emergência) e rodas de aço estampado aro 14”.

Argo Drive 1.0

Equipada com o motor Firefly 1.0 de três cilindros, a versão ganha importantes novidades. De série, o alarme antifurto e, como opcional, Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistema Hill-Holder. Traz ainda equipamentos como direção elétrica progressiva, ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura e ISOFIX. Entre os opcionais, estão disponíveis na linha 2019 os kits Parking, Rádio Connect e Convenience, já disponíveis na linha anterior, além do novo Kit Tech, com sistema Start & Stop, Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistema Hill-Holder, e o Kit Multimídia 9” com a central multimídia com tela de 9″ touchscreen, comandos de voz Bluetooth, áudio streaming, AUX/USB/MP3, rádios AM/FM, volante com comandos de áudio e telefone, além de segunda porta USB para passageiros traseiros.

A recém-lançada central multimídia com touch screen de 9”, a maior do mercado para o segmento, conta com diversas funções que ajudam a vida a bordo, incluindo o espelhamento para iOS e Android, reconhecimento de voz e integração com comandos no volante. A central conta ainda com conexão Bluetooth e audio streaming, conectividade Wi-Fi/hotspot e reconhecimento de voz. Com integração a comandos no volante, essa central de 9” das versões Drive 1.0, Drive 1.3 e Drive 1.3 GSR do Argo 2019 possui 16Gb de memória interna para armazenamento de fotos, vídeos e músicas e ainda oferece calendário, calculadora e agenda. Vale dizer que as versões Precision e HGT continuam com a central multimídia presente desde o lançamento do modelo.

Argo Drive 1.3

A versão também conta com a novidade do alarme antifurto de série e com os novos opcionais Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistema Hill-Holder. O modelo, com motor Firefly 1.3, pode ser equipado ainda com os kits de opcionais tradicionais Parking, Connect e Convenience. Além desses, o cliente pode adquirir os novos kits Multimídia 9” e Tech que também estão disponíveis para a versão Drive 1.0.

Argo Drive 1.3 GSR

Assim como no Drive 1.3, a versão com câmbio GSR conta com alarme antifurto de série como novidade, além de outros itens, como Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), sistema Hill-Holder, a função Auto-Up Shift Abort, que garante retomadas mais vigorosas, controle de velocidade de cruzeiro, apoia braço para o motorista, vidro elétrico traseiro e retrovisores externos elétricos com função tilt down e repetidores laterais. Como opcionais, são oferecidos o Kit Multimídia 9”, o Kit Parking e o Kit Connect.

Argo HGT 1.8

A versão com acabamento, calibração de suspensão e controle de estabilidade esportivos passa a contar na linha 2019 com sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico de série. Os clientes podem optar ainda por adquirir como opcionais a câmera de ré, side bags dianteiros e os pacotes Stile e Tech.

Argo HGT 1.8 AT

Com máximo conforto com o câmbio automático de seis marchas, a versão, assim como a manual, traz de série o sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e conta com os mesmos opcionais: Kit Stile, Kit Tech, side bags dianteiros e câmera de ré.

A linha 2019 do Argo possui como opções as cores sólidas Branco Banchisa, Preto Vulcano e Vermelho Alpine, a perolizada Branco Alaska e as metálicas Prata Bari, Preto Vesúvio e Cinza Scandium. As versões HGT não estão disponíveis em Preto Vulcano e Vermelho Alpine, mas possuem como opções os tons sólidos Azul Portofino e o Vermelho Modena.

Confira os preços da nova linha do Argo 2019