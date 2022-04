FGTS libera saque de até R$ 1 mil de contas ativas e inativas

Porém, em março, o governo publicou Medida Provisória liberando o saque extraordinário de até R$ 1 mil por trabalhador. Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar.

Saque pelo Caixa Tem

Não será preciso solicitar o dinheiro. Ele será disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador pelo App Caixa Tem. Se o beneficiário não tiver uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente.

A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo.