FGTS: Caixa antecipa calendário de saques de até R$ 500

Estes saques começaram na sexta-feira, 18, apenas para os não correntistas do banco nascidos em janeiro. O calendário original previa que a liberação do dinheiro fosse feita de forma gradual, de acordo o mês de nascimento do trabalhador, até que os nascidos em dezembro pudessem sacar os recursos em março de 2020.

Vale lembrar que a Caixa vai abrir as agências em horários especiais em determinados dias até todo o dinheiro ser liberado, no fim de dezembro. As agências, que abrem às nove horas da manhã, vão fazer os atendimentos uma hora antes e uma hora depois do normal. As que abrem às dez horas da manhã iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às onze horas da manhã também vão começar o atendimento duas horas antes.

Essas agências também abrirão aos sábados, das nove horas da manhã às três horas da tarde, no horário local, para fazer pagamentos, tirar dúvidas, fazer ajustes de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

No total, 62 milhões e meio de trabalhadores sem conta na Caixa Econômica Federal poderão retirar até R$ 25 bilhões. Já para aqueles 37 milhões de trabalhadores que têm conta no banco, o valor foi depositado automaticamente ao longo do último mês.