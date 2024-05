Festival em prol do Rio Grande do Sul

Foto: Divulgação

Vibra SP recebe artistas em grande evento beneficente aos gaúchos

Nas últimas semanas o Rio Grande Sul foi castigado por chuvas e inundações que nos trouxeram imagens desoladoras, chocando o Brasil e o mundo. Milhares de desabrigados, 155 mortos até o momento em todo o estado, animais desesperados e um cenário de total destruição causaram comoção nacional.

Toneladas de doações chegam todos os dias ao RS mostrando a solidadariedade que tomou conta dos brasileiros. Eventos estão sendo realizados confirmando a empatia com o momento terrível, imbuídos em ajudar na reconstrução do estado sulista.

Desta forma a Opus Entretenimento e a Vibra SP organizam o “Arte Salva” festival que aconconte nos dias 21, 22 e 26 de maio para angariar recursos financeiros e todos os tipos de itens para os gaúchos.

Na terça-feira, 21 de maio, a Vibra SP recebe o show “4 Amigos Convida”, no qual os humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato recebem vários parças para uma verdadeira celebração do stand up.

Entre os convidados estão Bruna Louise, Igor Guimarães, Niny Magalhães, Felipe Kot, entre outros.

Em 22 de maio, quarta-feira o samba pede passagem em prol dos irmãos gaúchos. O grupo Inimigos da HP realiza um show de prima indo do samba raiz à energia contagiante do pagode. Sobem ao palco os gigantes Jorge Aragão, Péricles e o grupo Atitude 67.

Encerrando o “Arte Salva” no domingo, 26 de maio, a Vibra SP recebe alguns dos maiores influencers da atualidade os quais têm milhares de fãs entre as crianças.

Em “Gato Galáctico convida” temos um desfile de astros das redes sociais apresentando espetáculos infantis encantadores e atividades divertidas. Sobem ao palco da zona sul o fenômemo Mussa, além do casal adorado pelos baixinho, Gabriel e Shirley, além dos irmãos Natu.

A renda da venda de ingressos para o festival será revertida “para o Instituto Cultural Floresta, instituição sem fins lucrativos que está prestando apoio às comunidades afetadas pela recente calamidade ambiental no Estado do Rio Grande do Sul”.

SERVIÇO

Festival Arte Salva – em prol do Rio Grande do Sul

VIBRA SP

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Data: 21 de maio

Evento: “4 amigos convida” – Bruna Louise, Igor Guimarães, Jhordan Matheus, Niny Magalhães, Rodrigo Marques, Felipe Kot, Criss Paiva, Victor Sarro e Nando Viana.

Horário do show: 21h30

Abertura da casa: 19:30

Ingressos em: artesalva.uhuu.com (sem taxa de conveniência) ou pontos físicos

Data: 22 de maio

Evento: Inimigos da HP convida Jorge Aragão e Atitude 67, com participação especial de Péricles

Horário do show: 21h30

Abertura da casa: 19:30

Ingressos em: artesalva.uhuu.com

(sem taxa de conveniência) ou pontos físicos

Data: 26 de maio

Evento: “Gato Galactico convida” – Mussa, Natu Rap e Gabriel e Shirley

Horário do show: 16h00

Abertura da casa: 14h00

Ingressos em: artesalva.uhuu.com

(sem taxa de conveniência) ou pontos físicos

Pontos de venda físicos:

Bilheteria Vibra São Paulo

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início dos shows.

Bilheteria do Teatro Bradesco

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20 h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros