Festival em Perus reúne coletivos de múltiplas linguagens artísticas

Com atividades culturais gratuitas de múltiplas linguagens, incluindo teatro, literatura, música e breaking dance, o festival será realizado na Ocupação Artística Canhoba que fica na Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton, Zona Noroeste de São Paulo – SP, com entrada gratuita.

No dia 20 de fevereiro (domingo), às 18h00, com o Grupo Pandora de Teatro apresentando o espetáculo “Jardim Vertical” espetáculo que explora o universo nonsense, trazendo o olhar para a essência da personalidade autoritária no contexto brasileiro, que se revela através de aspectos significativos da nossa sociedade, como o conceito de família, as ambições patriarcais, os sonhos e os desejos por mudanças.

No dia 21 de fevereiro (segunda-feira), às 19h00, acontece a “Segunda Negra – Sarau/Roots/Reggae”, evento que que visa refletir e desmistificar preconceitos de ordem racial, entre outros temas, e que nesta edição conta com a participação da banda de reggae Indaíz.

Na terça-feira, dia 22 de fevereiro (terça-feira), às 14h00 acontece a Oficina de Iniciação Teatral com os arte educadores Caroline Alves e Wellington Candido. A oficina pretende introduzir jovens e adultos ao fazer teatral, trabalhando o imaginário, a consciência vocal e corporal e o desenvolvimento de ferramentas para a composição cênica.

No dia 23 de fevereiro (quarta-feira), às 17h00, o grupo Madeirite Rosa apresenta “A Luta”, espetáculo em que mulheres de diferentes classes sociais se enfrentam em um ringue de boxe. Entre músicas, narrativas e palhaçadas, o ringue se transforma em diferentes espaços do cotidiano e da imaginação. Na sequência, o grupo, que é formado por cinco mulheres, promove uma “Vivência em Teatro de Rua”.

Celebrando a cultura hip-hop, no dia 24 de fevereiro (quinta-feira), às 16h00, acontece o evento “Quebrada Viva Móvel” com Coletivo Noroest. Haverá workshop prático em dança Breaking, bate-papo, pocket show, batalha de breaking e uma biblioteca Hip-Hop itinerante. Um dia de encontro para intercâmbio entre profissionais da dança e artistas, confraternização e troca de conhecimentos através da cultura Hip-Hop.

Na sexta-feira, dia 25 de fevereiro (sexta-feira), às 19h00, acontece o Sarau Estação Poesia com Coletivo Sete na Linha. Haverá exibição do curta-metragem “VÃO” do Grupo Pandora de Teatro e Lançamento do livro “VÃO: trens, marretas e outras histórias” com Jéssica Moreira. O curta-metragem é inspirado no livro, que traz o cotidiano das populações periféricas que utilizam trem na cidade de São Paulo com os desafios de mobilidade urbana, e também o que sentem, sonham e vivem aqueles que estão nas periferias.

No dia 26 de fevereiro (sábado), de 10h00 às 14h00, haverá “Empréstimo de livros infantis” com a Biblioteca Comunitária da Ocupação Artística Canhoba – Cine Teatro Pandora, que promove mensalmente ações de incentivo à leitura. Uma ação gratuita e livre para crianças de todas as idades e suas famílias.

No mesmo dia, às 11h00, a Trupe Liuds apresenta “Rádio paranóia” onde dois palhaços conduzidos pela programação de uma rádio, vivenciam transformações como a chegada da tv e smartphones. Uma jornada atemporal que evidencia o processo de alienação midiática que ocorre no Brasil e no mundo.

Encerrando a programação do festival, às 15h00, acontece a contação de história “Obax e a chuva das flores” com Grupo Sabiagem. Obax, uma criança inteligente e corajosa, adora se aventurar e contar suas histórias, mas viverá grandes desafios para reencontrar aquilo que acredita e recuperar a confiança de sua comunidade. Na sequência, o grupo promove atividades lúdicas para as crianças.