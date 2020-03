Festival do Torresmo chega a Caieiras

O evento, com entrada gratuita, terá essa iguaria para todos os gostos, como versões de rolo, recheadas, mineira, além de proteína suína, joelho de porco, leitão pururuca, costela suína, panceta, entre outros cortes.

No mesmo local, os presentes ainda serão contemplados com costela fogo de chão, festivais de churros e de cerveja artesanal. “Trouxemos o Festival do Torresmo para Caieiras após o grande sucesso que tivemos um Jundiaí. Será um evento para reunir a família e amigos para passar momentos incríveis juntos”, conta Márcio Ferrazzo, organizador do festival.

O local ainda será palco para bandas covers de grandes sucessos da música, como Queen, Cássia Eller e Legião Urbana. Para as crianças, haverá espaço kids para garantir a diversão.

Serviço

Local: Velódromo Municipal – Rua João Dartora, 146-152, Centro.

Datas: 13, 14 e 15 de março, das 12 às 23 horas.

Entrada Gratuita.