Festejando Antonio Villeroy

Nesses quarenta anos Antonio Villeroy lançou 10 álbuns, teve canções gravadas por mais de 120 artistas de vários países, além de 18 turnês pela Europa. Ou seja, o cara é incansável. Para ter uma ideia do fôlego do gaúcho basta mencionar o Brasil Festival do qual foi curador e que aconteceu na cidade de Sanary Sur Mer, no sul da França, entre 1996 e 2006. Suas contribuições musicais incluem nomes consagrados da música brasileira, entre eles, Angela Rorô, Ed Motta, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Toninho Horta, Toquinho, Gal Costa, Maria Bethânia, Maria Gadu, Moska, Preta Gil, Seu Jorge e Zizi Possi. Somente Ana Carolina gravou 33 canções de Villeroy.

Entre os estrangeiros o músico realizou parcerias com os americanos Don Grusin, Jesse Harris e John Legend, os africanos Lokua Kanza e Alune Wade e os italianos Chiara Civello e Mario Biondi. Dentre as comemorações está o lançamento dos álbuns “Ao Vivo em Sanary” e “O Banquete”, este de inéditas, e dois DVDs: “Gravidade do Amor” e “Luz Acesa”. Outro momento marcante para 2021 é o lançamento da trilha sonora original do filme “Porto Príncipe”, com previsão de estreia nos cinemas em agosto.