Festas com mais de 400 pessoas foram flagradas pelo Comitê de Blitz de SP

De acordo com a Secretaria da Justiça e Cidadania, foram dispersadas duas festas, uma com mais de 110 pessoas e outra com mais de 300 pessoas. “O Estado de São Paulo está realizando um grande trabalho para evitar a disseminação da covid-19 com as fiscalizações do Comitê de Blitz. Temos que evitar as aglomerações neste momento difícil dessa crise sanitária no Brasil”, destacou Fernando Jose da Costa, secretário da pasta.

O Comitê de Blitz, criado no dia 12 de março em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas implementadas na Fase Emergencial e dessa forma evitar a propagação do coronavírus.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo, além de profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar, por parte do Governo de SP.

O cidadão pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não-essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também pelo site do Procon-SP www.procon.sp.gov.br ou Centro de Vigilância Sanitária secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.