Festa sertaneja na Villa Country

Foto: Divulgação

A casa de espetáculos temática recebe Hugo & Guilherme e VH & Alexandre

Final de semana chegando e todos querem diversão e arte. Sendo assim na sexta-feira, 29, a Villa Country garante a diversão com Hugo & Guilherme e VH & Alexandre. As duplas sobem ao palco da zona oeste da capital em apresentação única com muito sertanejo universitário, batidão e, claro, aquelas românticas pra dançar agarradinho.

Vindos de Goiás, estado que mais produz duplas sertanejas no Brasil, Spártaco Luiz Neves Vezanni, o Hugo, e Matheus Neves, o Guilherme estão na estrada há quase duas décadas.

Com uma discografia na qual se destacam “No Pelo” (2017), “Próximo Passo” (2022) e “Original” (2023) o duo não deixa ninguém parado primando por perfomances com muita energia. No repertório não devem faltar “Metade de Mim”, “Mágica” e “Elevador”.

Por sua vez, VH & Alexandre estão pavimentando sua estrada sertaneja e o start foi dado com “Loop Infinito EP. 1”, lançado no ano passado. A dupla leva para o Villa Country, entre outras, “Leviana”, “Por causa de Você”, “Pra Não Chorar” e “Você”.

SERVIÇO

Hugo & Guilherme e VH & Alexandre

Data: 29 de novembro – Horário: 23h30

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/29402/ingressos-para-hugo-e-guilherme-e-vh-e-alexandre