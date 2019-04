Festa nordestina no Espaço das Américas

Donos de espólios consideráveis dentro da música brasileira o trio já se apresenta junto há muitos anos, inclusive no início contava com a presença de Zé Ramalho, que de vez em quando, dá as caras no show de seus parceiros nordestinos.

Quem já viu “O Grande Encontro” sabe que Valença, Ramalho e Azevedo não estão pra brincadeira. É sucesso do começo ao fim, sem deixar o pique cair e nem a galera esfriar.

Cantando separados ou em duetos são interpretados clássicos do forró, frevo e da MPB pra ninguém botar defeito.

A química do trio é tão grande que rendeu um álbum em 1996 e centenas de shows Brasil afora.

Entre os momentos emblemáticos da trupe nordestina estão as apresentações no reveillon de Copacabana, Rock In Rio, além de uma turnê em Portugal.

No repertório estão os clássicos que todo mundo quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, “Ciranda da Rosa Vermelha”, “Bicho de Sete Cabeças” e tantas mais. “Há 20 anos nos reunimos para tocarmos juntos e o Espaço das Américas será o palco desta grande comemoração”, comenta Geraldo Azevedo.

Pra conferir, cantar, dançar e curtir a festa.

Show: “O Grande Encontro” com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença no Espaço das Américas

Data: 6 de abril de 2019 (sábado)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Censura: 16 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 6.274

Acesso para deficientes: sim

Inf: www.espacodasamericas.com.br