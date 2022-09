Festa Nordestina de Cajamar terá Léo Santana e muitas atrações

O evento acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro com apresentações de artistas locais, barracas de alimentos, bebidas, e também comidas típicas com as delícias do Nordeste.

De acordo com a prefeitura, grandes nomes da música estão presentes. Os primeiro nomes divulgados foram de Léo Santana, Tayrone, Pablo e Tierry.

Será uma programação ‘prá’ lá de especial e divertida para toda família.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA NORDESTINA

07/10 (sexta), a partir das 18h – Tayrone / Léo Santana

08/10 (sábado), a partir das 15h – Acácio / Magníficos / Unha Pintada

09/10 (domingo), a partir das 15h – Pablo / Tierry

A festa acontece no Centro de Eventos – ‘Boiódromo’. A entrada está condicionada a 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

Siga o Rnews nas redes sociais