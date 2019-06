Festa Junina no CCI colocou idosos para dançar e se divertir

Acompanhado dos familiares, dançaram ao som de música junina e aproveitaram a tarde com comes e bebes levado pelos visitantes.

Em clima junino, curtiram o momento nesse espaço que oferece ainda oficinas psicoterapêuticas e dinâmicas de grupo com a Psicóloga e Estagiária de Psicologia, Projeto Horta do CCI, Oficinas de Artesanato com Monitora e aulas de Hidroginástica, em parceria com a Secretaria do Esporte.