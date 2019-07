Festa Italiana terá grandes atrações

De acordo com a prefeitura, além das deliciosas comidas típicas, nesse ano será realizado ainda, ao vivo, o Sorteio do IPTU Premiado e uma programação de shows que está ‘pra’ lá de especial.

Na sexta-feira, 12, das 19h às 23 horas, os presentes irão acompanhar a performance do saxofonista Pachequinho, do Grupo de Dança da Escola Municipal de Arte – Caieiras, do cantor Tony Angeli, Intervenção Teatral de Sérgio de Camargo, Gabriela Cremma, Glicelia Abraão e Vince Vinnus, do grupo Arcanjos do Teatro.

Já no sábado, 13, das 12h às 23 horas a atração fica por conta do cantor Ary Sanches e a reapresentação dos eventos do dia anterior.

No domingo, 14, último dia do evento, das 12h às 16 horas, além das apresentações fixas, haverá um show com a Banda Sapori Di Napoli.

Artesãos do município também marcam presença nos dias do evento.

A Festa Italiana ocorre no Teatro Municipal Maestro Sergio Valbusa, localizado na Avenida Marcelino Bressiani, nº 178, no Jardim Marcelino. A entrada é gratuita.