Festa dos Estados celebra diversidade cultural

Com entrada franca e atrações variadas, o evento promete diversão e entretenimento aos visitantes

Com data agendada para 18, 19, 25 e 26 de maio, no Portal das Laranjeiras, m Caieiras, a edição 2024 da Festa dos Estados está preparada para entreter os visitantes no evento.

A iniciativa é da Paróquia Santa Rita de Cássia e da Prefeitura de Caieiras que pretendem oferecer diversão e entretenimento aos visitantes com parque de diversões, barracas de comidas típicas representando Estados Brasileiros e até jogo de bingo.

A programação musical que deverá animar os dois finais de semana ainda está sendo definida.