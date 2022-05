Festa do Trabalhador reúne cerca de 25 mil pessoas em Cajamar

A noite festiva contou com shows de artistas consagrados como as duplas Simone & Simaria, Matheus & Kauan e finalizada com o cantor Thullio Milionário. O Regional News marcou presença no evento e ouviu muitos elogios do público. “Um verdadeiro espetáculo” disse um dos presentes.

As 15 finalistas foram avaliadas por cinco jurados. A classificação final ficou da seguinte forma: Eduarda Magalhães Melo foi escolhida como a Madrinha dos Peões; Luane Ferreira Dias para 2ª Princesa; Karina Gomes 1ª princesa e a Eduarda Massagardi é a grande vencedora para ser a Rainha que irá representar Cajamar na Festa do Peão 2022.

A Festa do Trabalhador foi realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Cajamar. Para entrar no evento as pessoas realizaram a doação de um cobertor ou um agasalho.

O Secretário de Modernização e Comunicação Kauãn Berto comemorou o sucesso do evento. “Preparamos a programação de 1º de maio com bastante antecedência e com muita dedicação com o apoio de todas as secretarias municipais. Queríamos oferecer uma festa à altura do trabalhador cajamarense para juntos comemorarmos este dia tão importante. Foi uma festa que superou nossas expectativas, marcando o retorno de grandes eventos após este período de pandemia e distanciamento social que vivemos”.

*Com informações da assessoria de imprensa da prefeitura.