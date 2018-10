Festa das crianças reúne muitas famílias no Jardim dos Eucaliptos

O prefeito Gersinho Romero deu total apoio e prestigiou a festa, parabenizando a todos os organizadores (Dirceu, Miguel, Michel, Micael, Rodrigo, Mister, Claudia, Kelly, Thiago e Marly) e os locutores, Claudemir e Leandro, que animaram o evento e fizeram a alegria da criançada, que puderam se divertir com brinquedos infláveis (centopeia gigante, cama elástica, pula pula, futebol de sabão, personagens infantis, pintura facial e sorteio de brindes, corte de cabelo, gincanas, pipoca, cachorro quente, algodão-doce e muitas outras atrações.

Centenas de crianças e suas famílias marcaram presença na festa durante todo o dia e se divertiram muito, nesse evento que será o primeiro de muitos!

Também na sexta-feira, 12, outro evento voltado para às crianças foi realizada na Avenida dos Estudantes. Os comerciantes do município, com o apoio da prefeitura, foram os responsáveis pela organização que contou com muita diversão, atividades educativas para os pequenos.