Festa carnavalesca para os baixinhos

Foto: Divulgação

Teatro J. Safra recebe a Orquestra MU tocando marchinhas clássicas que marcaram a MPB

“Em fevereiro tem carnaval”, como diria o poeta. Estamos num dos meses mais festeiros do ano com alegria e animação tomando conta do país. De norte a sul, dadas as devidas proporções. foliões e foliõeszinhos querem é cair na farra.

Sendo assim, os pequenos têm uma super dica para os dias 15 e 16 com a Orquestra Mu se apresentando no Teatro J. Safra, em São Paulo, com o espetáculo “O Carnaval Mágico das Crianças”.

De forma lúdica a Orquestra Mu sob regência do Maestro Dino Barioni, leva para o palco da zona oeste, um repertório com as mais famosas marchinhas de carnaval que estão na história da Música Popular Brasileira. Integrada por jovens músicos a trupe, conta com diversos instrumentos como clarinete, trompete, teclado e percussão com arranjos irresistíveis de Barioni.

Então fica a dica. Solta o grito de alegria no Teatro J. Safra com a Orquestra MU.

SERVIÇO

Carnaval Mágico das Crianças com a Orquestra MU

Duração: 60 min.

Recomendação: Livre

Gênero: infantil

Data: 15 e 16 de Fevereiro, sábado e domingo, às 16h.

Ingressos: entre R$ 15,00 e R$ 60,00

Ingressos online: https://www.eventim.com.br/

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra – 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00