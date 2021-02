Fernando Malt canta o amor

Disponível nas plataformas digitais “Teu”, segundo trabalho do cara, traz cinco faixas que foram lançadas regularmente ao longo de 2020. As canções são interligadas mostrando o quanto sentir e viver um grande romance é algo que serve para o amadurecimento do ser humano. Como se diz por ai: o amor não sai de moda e vivê-lo é fundamental para a vida, ainda mais em tempos tão sombrios e tristes os quais enfrentamos ultimamente. O amor é algo tão presente na obra de Fernando Malt que a música “O Beijo do Sol”, verdadeira ode à sacarose, foi uma das músicas mais tocadas nas plataformas digitais no Dia dos Namorados de 2020. Naquele dia a canção foi executada mais de 15.700 vezes. Aja açúcar.

As cinco canções que integram o EP são: “Mais uma vez”, “Deixa Rolar”, “Foi Bom Te Amar”, “Vem” e “Nossa Dança”. Esta última teve a participação especial de Yasmin Olí, num dueto bem legal com Fernando Malt. A cantora que, além do trabalho solo, integra o duo Antônima possui um timbre marcante, mostrando atitude, amor próprio e negritude confirmando ter sido a escolha certa para participar de “Nossa Dança”.

Fernando Malt a cada dia mostra uma sonoridade mais consistente a qual traz vigor ao pop MPBistíco e se consolidando como uma das gratas surpresas para este ano. Para ouvir o EP “Teu” nas redes sociais basta acessar: https://bit.ly/fernandomalt