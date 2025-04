Fernanda Takai na Casa Natura Musical

Foto: Bruno Paraguay

A cantora interpreta hits da carreira solo e com o Pato Fu

No próximo dia 3 de maio a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe em apresentação única a cantora e compositora Fernada Takai. Conhecida pelo trabalho com o grupo mineiro Pato Fu, a também instrumentista e escritora interpreta canções da carreira solo, iniciada em 2007 com o álbum “Onde Brilhem os Olhos Seus”, homenagem à Nara Leão.

A cantora preparou algumas surpresas, além é claro de músicas do Pato Fu, banda noventista cujo álbum de estreia é “Rotomusic de Liquidificapum”, de 1993. Esquisitices verbais sempre foram características na sonoridade patofuniana, a começar pelo próprio nome, nunca se prendendo a gêneros específicos, agregando pop, rock e diversos elementos no seu caldeirão.

Essa avalanche sonora inovadora os levou a serem considerados uma das dez melhores bandas do mundo fora dos Estados Unidos, segundo a revista Time. Na discografia do grupo mineiro também se destacam “Gol de Quem?” (1995), “Televisão de Cachorro” (1998), “Isopor” (1999) e “Ruído Rosa” (2001).

Por sua vez, Fernanda Takai em carreira solo explora outros ritmos dando vazão à sua veia mpbística, misturando Bossa Nova ao Rock alternativo e indie rock. Entre os trabalhos solo de Takai se destacam “Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim”, de 2017, indicado ao Grammy Latino na categorai Melhor Projeto Gráfico e “Será Que Você Vai Acreditar”, também indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, em 2021.

A cantora sobe ao palco da zona oeste de São Paulo acompanhada por Borba (guitarra e violão), Camila Lordy (teclados), Caio Plínio (bateria) e Verônica Zanella (baixo). No repertório, entre outras, estão “Diz que fui por aí”, “Partida”, “Pra curar essa dor”, “I don’t want to talk about it”, “Ta-hi”, “Seu tipo” e “Estrada do Sol”.

SERVIÇO

Fernanda Takai

Dia 3 de maio – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/104936/d/312219