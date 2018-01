Férias exige atenção redobrada com as crianças

A pediatra e diretora clínica do Hospital Universitário de Jundiaí, HU, dra. Ana Paula Felgueiras, relata que até pelo menos os seis anos de vida, a criança precisa ser monitorada por não contarem com maturidade para identificar situações de risco.

Segundo a médica, algumas situações exigem maior atenção. “Para evitar a intoxicação exógena, causada pelo contato ou ingestão de produtos químicos, é importante não deixar ao alcance das crianças os produtos de limpeza e medicamentos”, orienta. O recomendado é que estes itens estejam em locais altos, longe da visualização das crianças e identificados.

Outro ponto de atenção é com relação à aspiração de corpo estranho, como peças de brinquedos, moedas, botões e outros do gênero. “Esses objetos podem oferecer um risco muito grande se aspirados para o pulmão, sufocando a criança”, diz a médica. Por esta razão, ela recomenda que os brinquedos sempre estejam dentro da faixa etária indicada para a criança e tenham o selo do Inmetro, que significa que foram testados e não oferecem riscos. Já botões, moedas e similares, não devem ficar no chão, sobre mesas ou locais baixos.

Ainda com relação à aspiração de objetos, a médica cita que baterias, formato botão, e pilhas devem ser armazenadas em locais de impossível acesso para os pequenos.

Ambiente impróprio

Cozinha não é lugar de criança. De qualquer forma, as dicas são manter cabos de panelas sempre virados para a parte interna do fogão; garantir que gavetas com objetos pontiagudos (facas, garfos) e vidros estejam bem fechadas; e não colocar sobre a mesa toalhas longas, pois geralmente as crianças têm a curiosidade de puxá-las.

Nos quartos e salas, os cuidados devem ser com as “divertidas” escaladas em armários e gavetas. “Acidentes em que as crianças sobem nos móveis e estes acabam por cair sobre elas são bem comuns. Dependendo da força do impacto, podem causar traumatismo craniano”, cita a médica.

Na hora de brincar na rua com bicicletas e skates, Dra. Felgueiras recomenda não esquecer os kits de proteção, com cotoveleira, capacete e joelheira.

Mais dicas

– Guarde sempre sacolas e sacos plásticos, a fim de evitar que as crianças coloquem na cabeça e venham a se sufocar;

– Proteja tomadas elétricas e quinas dos móveis;

– Não deixe baldes, bacias e banheiras com água em ambientes onde as crianças circulam;

– Piscinas devem ter grades de proteção de no mínimo 1,5 m de altura e portões de acesso com cadeado;

– Tome cuidado com as plantas do jardim, algumas causam reações alérgicas em contato com a pele e outras são tóxicas.