Férias escolares estão mantidas em São Paulo

Em São Paulo, mesmo impactado pela pandemia, os dias de férias serão mantidos na rede estadual de ensino. Dessa foram, fica decidido que haverá aulas até dezembro e férias em janeiro de 2021.

A afirmação é do secretário de estado da Educação, Rossieli Soares, que prevê nos próximos dias apresentar o cronograma que deverá ser seguido pela rede no ano que vem. “Nós vamos cumprir as férias escolares do mês de janeiro. Nós entendemos que é muito importante que os profissionais de educação tenham uma parada de descanso. Inclusive para o próprio estudante”, declarou.

O recesso em janeiro afasta, pelo menos por ora, a possibilidade de as escolas estaduais abrirem no começo do ano para que os alunos tenham aulas de reforço por conta da interrupção das atividades presenciais provocada pela pandemia.

A expectativa do estado é iniciar as aulas em 2021 a partir da primeira semana de fevereiro, ainda com número reduzido de alunos por sala.

Vale destacar que essa decisão alcança a rede estadual de ensino. Escolas municipais e particulares ainda não deram informações sobre o calendário.

Aula presencial

O retorno dos alunos do ensino médio para aulas regulares nas escolas foi autorizado ontem pela Prefeitura de São Paulo, com restrições. Em outras cidades estas turmas já voltaram desde o mês passado.

A participação ainda é opcional, mas poderá em breve se tornar obrigatória para os estudantes do 3º ano.