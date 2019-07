Férias com os filhos pede organização e adaptação de rotina

A organização é a base de tudo e nesse artigo selecionamos dicas interessantes do que ou não fazer nesse período com as crianças.

Durante as férias, os pequenos podem querer ficar acordadas até mais tarde e dormir um pouco mais e, como estão de boa, é possível negociar estes horários. Mas é importante que o sono também tenha regras, como limite de horário e de tempo dormindo, para que a volta às aulas não seja uma dor de cabeça.

A alimentação também deve ser priorizada. Os horários das refeições não devem sofrer alterações nas férias, pois é necessário que a criança se alimente de três em três horas. O cardápio pode variar um pouco, mas é bom não abusar das besteiras, inclusive por uma questão de saúde.

As atividades físicas são bem-vindas. Seja uma caminhada ou algum esporte como futebol, vôlei etc. Brincadeiras que envolvem corrida, como pega-pega, caça ao tesouro etc. podem ajudar.

Grandes ‘vilões’ da atualidade, porém os que mais chamam a atenção da molecada, computadores, celulares e videogames estão liberados, mas só um pouco. Nas férias, o tempo que as crianças passam com seus smartphones tende a aumentar e pode até ser uma aliada na diversão. Porém, é preciso regular este tempo, para que eles não fiquem o dia todo conectados e se dediquem a outras atividades, como brincar ao ar livre, por exemplo.

Outra dica importante é brincar com os amigos e com os pais. Receber os amigos dos seus filhos em casa para brincar pode ser uma boa atividade. Além disso, existe a possibilidade negociar um “rodízio de pais”, assim, um dia você recebe a turma toda e, no outro, pode ter uma folga também.

Além dos amigos, os filhos querem brincar com os pais. Por isso, reserve um tempo para brincar com eles. Ensine brincadeiras da sua época, conheça as deles. É uma ótima oportunidade para estreitar os laços e criar boas memórias.